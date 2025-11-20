fechar
De biquíni, Isabella Santoni ganha elogios dos seguidores

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/11/2025 às 22:27
A atriz Isabella Santoni, de 30 anos, compartilhou nesta quarta-feira (19) uma sequência de fotos feitas no Joá, no Rio de Janeiro, mostrando um momento de descanso à beira-mar. Usando biquíni azul e chapéu claro, ela aparece se preparando para curtir a praia e, em um dos registros, segura uma prancha de surfe. Antes de uma viagem, a artista declarou: “Próxima parada? Antes de embarcar, sempre renovar as energias”.

As imagens renderam uma série de elogios nos comentários. Seguidores chamaram a atenção para a beleza da atriz, e deixaram mensagens como “Belíssima” e “Perfeita é apelido”. Outros admiradores a descreveram como “gatinha lindíssima, um sonho” e “que mulher linda”.

Em entrevista recente, Isabella Santoni explicou como vem equilibrando a atuação com seus novos empreendimentos. Além de lançar sua própria marca de moda praia, ela participa de projetos sociais e criativos, como o Canal Novo Mundo. Segundo a artista, “Nunca tive vocação para a superficialidade… gosto de estar onde as decisões acontecem, onde os problemas são resolvidos”.

A atriz afirmou ainda que construir novos caminhos é tão estimulante quanto atuar, reforçando seu desejo de se manter presente em todas as etapas dos projetos que abraça.

