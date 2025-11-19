fechar
Juliana Bonde exibe a parte mais bonita do seu corpo: "Às vezes eu gosto"

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/11/2025 às 20:52
Juliana Bonde exibe a parte mais bonita do seu corpo: “Às vezes eu gosto”
Juliana Caetano, também conhecida como Juliana Bonde no mundo artístico, é uma cantora vaidosa e que ama cuidar de si mesma. Apesar de receber inúmeros elogios de seus fãs, ela humildemente não se considera uma pessoa bonita.

Apesar dessa autopercepção, a artista admite que há uma parte de seu corpo que ela gosta muito. Em uma interação no Instagram, um seguidor questionou: “O que você acha mais bonito em seu corpo?”.

Juliana, então, respondeu em um vídeo usando um biquíni colorido: “Ah, eu acho que só o cabelo! Eu não me acho bonita, mas o cabelo, às vezes, eu gosto”, declarou a famosa. Confira o vídeo:

Juliana Bonde revela tamanho de algo no corpo

E falando sobre o corpo de Juliana Caetano, recentemente a musa chamou a atenção ao revelar o tamanho de uma característica sua, deixando muitos intrigados. Curioso para saber do que se trata? CONFIRA: Juliana Caetano faz um gesto sedutor e revela o tamanho de algo especial em si

