Juliana Bonde empina de fio-dental vermelho e faz clima esquentar na web: “Vai ficar só na mão”

A cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, contribuiu para que o clima ficasse mais quente nas redes sociais. Em seu Instagram, a artista postou um vídeo recitando um verso e chamou atenção com um detalhe ousado.

Na ocasião, ela deitou na cama com bumbum para cima usando uma calcinha fio-dental vermelha e suas curvas definidas ficaram em evidência. Sempre muito sexy, ela disse:

“Aow moreno! Se quiser casar comigo, não precisa ser peão. Não precisa ser bonito, tem que ter boa educação. Tem que me tratar com carinho, senão vai ficar só na mão”, brincou ela no vídeo.

Nos comentários, Juliana recebeu elogios calorosos: “Eita, que essa Juliana é cheia de charme e atitude“, “Que mulher ousada e cativante!”, “Que bumbum mais lindo, é impossível não se encantar!”, “Juliana Bonde, você é simplesmente deslumbrante e dona de uma beleza incomparável!”, foram algumas reações.

Juliana Bonde (Foto: Reprodução/Instagram)

