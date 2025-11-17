Ex-paquita Ana Paula Almeida relembra noivado fracassado com Romário: “Eu era muito menina”
Ana Paula Almeida, conhecida até hoje como a Pituxita, ex-paquita do Xou da Xuxa, relembrou uma das polêmicas que marcaram sua vida pessoal, quando ficou noiva de Romário.
Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-assistente de palco relembrou que na época, quando tinha entre 17 e 18 anos, estava prestes a subir ao altar com o ex-jogador e atual Senador do Rio de Janeiro, mas viveu com o rompimento da relação cerca de 20 dias antes do casório com ele, que tinha entre 34 e 35.
“Eu era muito menina”
“Íamos nos casar em Punta del Este (Uruguai). Íamos fretar um avião. Os convidados já estavam com as passagens compradas, meu vestido estava pronto. Naquela época eu era muito menina, virgem, uma pessoa que queria casar e não ia admitir que meu marido dormisse fora”, relembrou Ana Paula Almeida.
“Hoje em dia eu entendo que ele é uma pessoa que gosta de liberdade”, explicou ela, que hoje é casada com o empresário Daniel de Silos. Apesar do rompimento, Ana Paula destacou que mantém contato com uma das filhas de Romário. “Eu sou muito amiga da Danielle Favatto, ele ajudou meu filho a fazer um teste de futebol no América. Temos respeito um pelo outro“, pontuou.
