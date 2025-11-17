Ex-paquita Ana Paula Almeida relembra noivado fracassado com Romário: “Eu era muito menina”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Paula Almeida, conhecida até hoje como a Pituxita, ex-paquita do Xou da Xuxa, relembrou uma das polêmicas que marcaram sua vida pessoal, quando ficou noiva de Romário.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-assistente de palco relembrou que na época, quando tinha entre 17 e 18 anos, estava prestes a subir ao altar com o ex-jogador e atual Senador do Rio de Janeiro, mas viveu com o rompimento da relação cerca de 20 dias antes do casório com ele, que tinha entre 34 e 35.

“Eu era muito menina”

“Íamos nos casar em Punta del Este (Uruguai). Íamos fretar um avião. Os convidados já estavam com as passagens compradas, meu vestido estava pronto. Naquela época eu era muito menina, virgem, uma pessoa que queria casar e não ia admitir que meu marido dormisse fora”, relembrou Ana Paula Almeida.

“Hoje em dia eu entendo que ele é uma pessoa que gosta de liberdade”, explicou ela, que hoje é casada com o empresário Daniel de Silos. Apesar do rompimento, Ana Paula destacou que mantém contato com uma das filhas de Romário. “Eu sou muito amiga da Danielle Favatto, ele ajudou meu filho a fazer um teste de futebol no América. Temos respeito um pelo outro“, pontuou.

VEJA MAIS: Ana Paula Almeida revela que fez ‘jejum’ de sexo com Romário quando eram noivos

O post Ex-paquita Ana Paula Almeida relembra noivado fracassado com Romário: “Eu era muito menina” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.