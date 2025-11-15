Nicolas Prattes fala sobre prêmio internacional inusitado após Mania de Você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nicolas Prattes, ator, não esconde o impacto que foi receber a notícia de ser o primeiro ator brasileiro a ganhar um prêmio internacional pela atuação em novela nacional, pelo Prêmio PRODU.

O mocinho Rudá, feito pelo ator em Mania de Você, trama de João Emanuel Carneiro, caiu nas graças fora do país, mesmo a novela tendo sofrido problemas graves na audiência e o personagem ter sido baleado na reta final, como o único desfecho possível após uma rejeição do público.

LEIA AGORA: Viviane Araújo é confirmada em Três Graças e vai de shortinho em ensaio do Salgueiro

“Esse prêmio não é só meu, é de toda uma equipe e também da nossa dramaturgia, que está crescendo e ganhando cada vez mais reconhecimento lá fora. Ser o primeiro brasileiro a receber um prêmio internacional por uma novela me faz lembrar exatamente porque entrei nessa profissão: para contar histórias que emocionam e que representam quem nós somos”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Nicolas Prattes volta ao ar em breve. Ele será o grande vilão em Nobreza do Amor, a nova novela das seis, que estreia no próximo ano.

