Nicolas Prattes fala sobre prêmio internacional inusitado após Mania de Você
Nicolas Prattes, ator, não esconde o impacto que foi receber a notícia de ser o primeiro ator brasileiro a ganhar um prêmio internacional pela atuação em novela nacional, pelo Prêmio PRODU.
O mocinho Rudá, feito pelo ator em Mania de Você, trama de João Emanuel Carneiro, caiu nas graças fora do país, mesmo a novela tendo sofrido problemas graves na audiência e o personagem ter sido baleado na reta final, como o único desfecho possível após uma rejeição do público.
“Esse prêmio não é só meu, é de toda uma equipe e também da nossa dramaturgia, que está crescendo e ganhando cada vez mais reconhecimento lá fora. Ser o primeiro brasileiro a receber um prêmio internacional por uma novela me faz lembrar exatamente porque entrei nessa profissão: para contar histórias que emocionam e que representam quem nós somos”, disse em entrevista ao jornal O Globo.
Nicolas Prattes volta ao ar em breve. Ele será o grande vilão em Nobreza do Amor, a nova novela das seis, que estreia no próximo ano.
