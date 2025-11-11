Nicolas Prattes acerta com a Globo e será o vilão de A Nobreza do Amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Afastando os rumores de descontentamento nos bastidores, o ator Nicolas Prattes está de volta ao elenco da TV Globo. Após o final da novela Mania de Você, na qual seu personagem, Rudá, foi subitamente “escanteado” e depois morto, Prattes já garantiu uma nova escalação na emissora.

Nicolas foi confirmado no elenco de “A Nobreza do Amor”, a próxima novela das seis, prevista para estrear em 2026, em um papel de destaque na trama.

Na trama de Duca Rachid, ele viverá Mirinho, um personagem com ares de antagonista que promete mostrar uma nova faceta do ator. Na sinopse, Mirinho é descrito como um rapaz mimado, maldoso e ambicioso, filho de um poderoso fazendeiro, cuja história se passa no interior de Pernambuco, ambientada na década de 1920.

Nobreza do Amor, que será protagonizada por Duda Santos, será a substituta de Êta Mundo Melhor!, na faixas das 18h, em 2026.

