Mariana Rios faz revelações sobre a reta final da gravidez: “Incomoda”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mariana Rios abriu o coração sobre a reta final da sua gestação, à espera de Palo, fruto do seu relacionamento com o economista Juca Diniz.

Em entrevista à revista Quem, a atriz e apresentadora confessou que precisou realizar algumas mudanças na sua rotina alimentar para a gravidez. “Ajustei algumas coisas, sim. Evito comer tarde da noite e procuro fazer refeições menores e mais leves. Nada muito condimentado”, disse.

“Incomoda”

“Tenho escutado meu corpo e percebido o que faz bem ou não. O refluxo incomoda, então adaptei a alimentação para ter mais conforto”, explicou Mariana Rios. A famosa, por sua vez, ainda confessou se já teve um desejo inusitado que considerou difícil de ser realizado durante os meses da gestação.

“Nada muito fora do comum. Mas claro que no meio da noite já veio aquela vontade específica de uma fruta gelada ou de uma sobremesa. Ele sempre dá um jeitinho de resolver (risos). Mas nada exagerado”, contou ela, que ressaltou, ainda, a parceria com o namorado, e todo suporte concedido por ele.

“O Juca tem sido um grande parceiro. Ele participa de tudo: dos exames, das conversas, dos medos, das alegrias. Ele me traz estabilidade emocional e carinho. Estar com alguém que te acolhe e te apoia faz toda a diferença. Ele me ajuda a viver a gestação com mais leveza e tranquilidade”, elogiou Mariana Rios.

VEJA MAIS: Mariana Rios exibe barriga saliente de gravidez em evento de luxo

O post Mariana Rios faz revelações sobre a reta final da gravidez: “Incomoda” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.