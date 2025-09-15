Grávida, Mariana Rios revela se emociona ao relembrar aborto: “Virada na minha vida”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mariana Rios abriu o coração ao relembrar a perda de um bebê há cinco anos. A atriz e apresentadora, que está grávida novamente, à espera de Palo, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz, sofreu um aborto espontâneo na 12ª semana de gestação.

Em entrevista ao podcast Basta Sentir Maternidade, ela descreveu a dificuldade inicial em compreender a perda. “Eu entendo que, quando a gente não aceita, trava. Porque não tem o que fazer. Quando aceitei, me transformei muito, e minha vida teve uma virada. Relações que me preenchiam passaram a não preencher. Coisas que faziam sentido passaram a não fazer”, disse.

“Acredito que as mudanças tenham acontecido porque abri a carta e comecei a pensar mesmo sobre o meu real desejo de ser mãe, dentro de toda a liberdade que tenho, liberdade financeira, liberdade emocional, que demorei tanto a entender. Foi muito válido”, explicou Mariana Rios. Hoje em dia, ela ressalta o sentimento é de “gratidão” ao pensar no bebê.

“Porque graças a isso me tornei a pessoa que busco ser. Ele veio para me ensinar, ajudar a subir os degraus da evolução, saber o que consigo fazer a partir da perda. A virada serviu para todos os campos da minha vida”, pontuou ela.

