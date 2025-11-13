Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Giullia Buscacio integra o elenco de Arcanjo Renegado, cuja quarta temporada já está disponível no Globoplay. Na trama, ela interpreta Tay, personagem que se envolve com drogas e também protagoniza cenas quentes com Lincoln, personagem de Marcello Novaes.

“Falei para os meus pais não assistirem”

Em entrevista ao jornal Extra, a artista contou ter alertado os próprios pais acerca da possibilidade de estrelas cenas quentes. “Quando eu descobri que ia estar na quarta temporada de ‘Arcanjo Renegado’, eu falei para os meus pais não assistirem. Calma, não é bem assim… Os meus pais, assim como o público, me acompanharam na televisão, a minha evolução, sempre fazendo personagens mais jovens, mocinha, muito politicamente corretas. E a Tay vem para quebrar um pouco isso”, disse.

Giullia Buscacio, por sua vez, definiu a personagem de Arcanjo Renegado como um verdadeiro desafio em sua carreira. “Ela me desafiou a entregar uma realidade muito distante da minha. Talvez os meus pais se surpreendam um pouco ao me verem em um lugar muito distante de mim. Infelizmente, ainda é muito comum que as pessoas confundam o artista com o personagem”, declarou.

As cenas quentes protagonizadas com Marcello Novaes, por sua vez, foram realizadas por meio de uma grande preparação. “Existe muita técnica. Minha personagem em ‘Arcanjo Renegado 4’ me desafiou em vários lugares. Ela me pegou pela mão me mostrou um universo que eu não conhecia. Mas essa é a minha maior alegria como atriz”, finalizou Giullia.

O post Giullia Buscacio fala sobre cenas quentes em Arcanjo Renegado: “Falei para os meus pais não assistirem” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.