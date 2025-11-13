Filha de Faustão fala sobre planos de maternidade após casamento com apresentador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lara Silva, filha de Fausto Silva, o Faustão, abriu o coração sobre o casamento com o apresentador Julinho Casares, com quem oficializou a união em setembro deste ano.

Em entrevista à revista Quem, o comunicador reagiu sobre os planos de maternidade com a cantora. “Ainda não! Quando você está namorando, é para virar noivo, depois quando casa, é o filho… A gente está nessa fase, mas estamos muito felizes, curtindo esse momento. Esse ano está supercorrido”, disse ele.

Lara Silva, por sua vez, acrescentou à fala do marido, dando a entender que ter filhos, pelo menos no momento, não é uma prioridade para eles. “Tem que curtir também, né, gente? A galera tem muita pressa de viver. Estamos curtindo, estamos felizes”, afirmou ela.

O casal ainda brincou ao revelar que é responsável por mais de 40 pets. “Dá um trabalho, mas é bom. A gente já está treinando com eles. Inclusive fizemos uma campanha de casamento pedindo que, ao invés de presentes, dessem ração para cães e gatos em abrigos. Eu trabalho muito para a causa animal e a Lara me acompanha muito nessas ações, que são desafiadoras”, contou Julinho Casares.

