MC Mirella tira a roupa e fica nua no sofá enquanto grava conteúdo adulto

Para divulgar seus conteúdos adultos, MC Mirella costuma compartilhar algumas prévias nas redes sociais. Recentemente, por exemplo, ela publicou uma foto pra lá de ousada em seu perfil no X (antigo Twitter) e rapidamente chamou a atenção dos internautas.

Na ocasião, Mirella apareceu nua no sofá, vestindo apenas um moletom preto aberto. Para cobrir as partes íntimas, usou emojis estratégicos — o que deixou a imagem ainda mais provocante e alimentou a imaginação dos seguidores.

Na legenda, a cantora compartilhou o link de seu perfil no Privacy, plataforma onde comercializa seus conteúdos. Por lá, inclusive, Mirella integra o ranking das criadoras mais bem-sucedidas.

Para ter acessos aos conteúdos mais íntimos da famosa, é preciso assinar seu perfil. Apesar disso, a alguns vídeos e nudes de Mirella já vazaram na web e tiveram grande repercussão.

MC Mirella (Foto: Reprodução/X)

