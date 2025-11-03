De fio-dental, MC Mirella dá empinadinha e exibe bumbum tatuado
Além de fazer muito sucesso no funk, MC Mirella é uma verdadeira especialista quando o assunto é atiçar a imaginação ousada dos fãs com suas fotos sensuais. Nesta semana, por exemplo, ela compartilhou um clique dos bastidores de um ensaio exclusivo para suas plataformas eróticas e empolgou os internautas.
Na imagem, a ex-participante de A Fazenda 12 surge deitada de ladinho em uma poltrona, usando calcinha fio-dental. Na pose, ela deu uma empinadinha sexy e exibiu seu bumbum tatuado.
Além disso, no momento do ensaio, MC Mirella não usava a parte de cima do biquíni. Ou seja, ela estava fazendo topless e esbanjando sua sensualidade inconfundível. “Esse ensaio completo está no meu site de conteúdo exclusivo…”, avisou a funkeira.
Nos comentários da postagem, internautas não economizaram nos elogios e mensagens calorosas. “Eita Mirella, assim você me deixa louco”, disparou um rapaz. “Gostosa”, elogiou a cantora Gabily. “Que mulherão espetacular”, declarou mais um admirador.
