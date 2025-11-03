De fio-dental, MC Mirella dá empinadinha e exibe bumbum tatuado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Além de fazer muito sucesso no funk, MC Mirella é uma verdadeira especialista quando o assunto é atiçar a imaginação ousada dos fãs com suas fotos sensuais. Nesta semana, por exemplo, ela compartilhou um clique dos bastidores de um ensaio exclusivo para suas plataformas eróticas e empolgou os internautas.

Na imagem, a ex-participante de A Fazenda 12 surge deitada de ladinho em uma poltrona, usando calcinha fio-dental. Na pose, ela deu uma empinadinha sexy e exibiu seu bumbum tatuado.

Além disso, no momento do ensaio, MC Mirella não usava a parte de cima do biquíni. Ou seja, ela estava fazendo topless e esbanjando sua sensualidade inconfundível. “Esse ensaio completo está no meu site de conteúdo exclusivo…”, avisou a funkeira.

Nos comentários da postagem, internautas não economizaram nos elogios e mensagens calorosas. “Eita Mirella, assim você me deixa louco”, disparou um rapaz. “Gostosa”, elogiou a cantora Gabily. “Que mulherão espetacular”, declarou mais um admirador.

MC Mirella (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: MC Mirella surge pelada na piscina e dá um show de sedução

O post De fio-dental, MC Mirella dá empinadinha e exibe bumbum tatuado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.