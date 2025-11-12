fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Joelma fala sobre saúde após se recuperar da Covid pela 10ª vez: “Deus me deu mais uma chance”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/11/2025 às 8:06
Joelma fala sobre saúde após se recuperar da Covid pela 10ª vez: “Deus me deu mais uma chance”
Joelma fala sobre saúde após se recuperar da Covid pela 10ª vez: “Deus me deu mais uma chance” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Joelma abriu o coração sobre sua saúde, e como têm lidado com as idas e vindas do diagnóstico de Covid-19. Em meio a correria com o projeto Isso é Calypso Tour, que celebra seus mais de 30 anos de carreira, a cantora contraiu a doença pela décima vez recentemente.

“Deus me deu mais uma chance”

Em entrevista ao portal Gshow, a artista assegurou estar recuperada. “Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer”, disse.

Joelma relembrou, ainda, a luta contra as sequelas da Covid há dois anos, em que, na época, enfrentou problemas digestivo, respiratório, e neurológicos, além da perda de músculos, tendo ficado internada por três vezes.

“Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou”, explicou ela.

VEJA MAIS: Joelma expõe sobre possível novo romance após revelar sete anos sem beijar: “É diferente”

O post Joelma fala sobre saúde após se recuperar da Covid pela 10ª vez: “Deus me deu mais uma chance” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021
PANDEMIA

Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021
Vacina 100% nacional contra a Covid-19 deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026, diz ministra
IMUNIZAÇÃO

Vacina 100% nacional contra a Covid-19 deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026, diz ministra

Compartilhe

Tags