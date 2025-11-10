Adriane Galisteu revela sobre como marido reage a relatos do namoro que teve com Ayrton Senna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Adriane Galisteu narrou sua versão sobre o relacionamento que teve com Ayrton Senna (1960-1994) em Meu Ayrton, série documental da HBO Max, lançada na última quinta-feira (6). A apresentadora, que hoje é casada com Alexandre Iódice, foi questionada como o empresário reage às declarações dela sobre o antigo namoro.

“Nunca teve uma conversa porque o Alê já era meu amigo antes. A gente se conhece há bastante tempo. Ele sempre acompanhou a minha vida, assim como eu acompanhei a dele. Acho que para um relacionamento funcionar, tem que ter algumas bases além do tesão, do amor e da paixão. Tem que ter confiança e admiração”, analisou ela, que ainda ressaltou que o pai do seu filho, Vittorio, de 15 anos, também era fã de Ayrton Senna, e é maduro o suficiente.

“E o Alê também era fã do Ayrton. Então, a gente nunca nem conversou sobre isso. O Alê, mais do que meu marido, é o meu companheiro. Ele está ao meu lado, não está atrás e nem na minha frente. A gente acorda junto, trabalha junto, tem uma história maravilhosa e um filho lindo junto”, explicou Adriane Galisteu. A apresentadora de A Fazenda 17, por sua vez, refletiu em torno do luto e de como superou com a ajuda do companheiro.

“Quando eu olho para trás e vejo onde eu estava, onde eu cheguei e tudo que passei para ser a mulher que eu sou hoje, vejo que ele tem muito a ver com tudo isso. Então, apesar de eu andar com as minhas próprias pernas e ter traçado esse caminho que foi difícil e continua não sendo fácil, vejo que aprendi a lidar com isso com uma força que vem muito dessa história”, concluiu ela.

VEJA MAIS: Adriane Galisteu desabafa sobre ‘privilégio’ de Xuxa em velório de Senna

O post Adriane Galisteu revela sobre como marido reage a relatos do namoro que teve com Ayrton Senna foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.