Adriane Galisteu esclarece motivação por trás do documentário de Ayrton Senna

Adriane Galisteu retornou ao centro das atenções ao lançar o documentário Meu Ayrton por Adriane Galisteu, da Max, que revisita os últimos anos de vida do tricampeão de Fórmula 1 a partir de sua perspectiva.

Em uma coletiva de imprensa, a apresentadora da Record foi questionada sobre o timing da produção e se ela seria uma resposta direta à série ficcional sobre Ayrton Senna, da Netflix, na qual seu papel como namorada do piloto foi amplamente reduzido.

“Não, de jeito nenhum. Eu lá sou mulher de dar resposta? Se tem uma coisa que eu não queria com esse documentário é trazer exatamente essa questão. Não é uma resposta, não é para criar nenhum tipo de polêmica com ninguém, é apenas a minha história,” afirmou ela.

Galisteu reforçou que o foco de “Meu Ayrton” é estritamente pessoal e factual. “Eu só conto o que eu vivi. Aqui, não conto nada do que ouvi, nada do que eu vi, só conto o que eu vivi. Jamais vou julgar o que você fizer comigo,” disse.

