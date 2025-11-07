Príncipe Harry esclarece polêmica sobre suposta disputa de atenção com o irmão, William
O príncipe Harry se manifestou publicamente em meio às críticas recebidas de que teria tentado chamar mais atenção do que o irmão, príncipe William.
Ele foi acusado de ter anunciado sua viagem ao Canadá no mesmo período em que o irmão estava no Brasil, e se pronunciou através de um comunicado enviado ao site americano Radar Online por seus assessores pessoais.
A reportagem apontou a suspeita sobre a ida repentina do duque para o Canadá, justamente durante o período em que seu irmão estava no Brasil. “Os eventos foram planejados quase um ano atrás”, afirmaram os assessores do príncipe Harry.
Em seguida, a equipe explicou que o fato da viagem só ter sido divulgada ocorreu quando Harry já estava a caminho do Canadá. “Nós sempre seguimos a orientação dos nossos conselheiros de segurança privada e da equipe de segurança do evento sobre quando podemos anunciar viagens como essa”, declarou.
