fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Príncipe Harry esclarece polêmica sobre suposta disputa de atenção com o irmão, William

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/11/2025 às 7:40
Príncipe Harry esclarece polêmica sobre suposta disputa de atenção com o irmão, William
Príncipe Harry esclarece polêmica sobre suposta disputa de atenção com o irmão, William - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O príncipe Harry se manifestou publicamente em meio às críticas recebidas de que teria tentado chamar mais atenção do que o irmão, príncipe William.

Ele foi acusado de ter anunciado sua viagem ao Canadá no mesmo período em que o irmão estava no Brasil, e se pronunciou através de um comunicado enviado ao site americano Radar Online por seus assessores pessoais.

A reportagem apontou a suspeita sobre a ida repentina do duque para o Canadá, justamente durante o período em que seu irmão estava no Brasil. “Os eventos foram planejados quase um ano atrás”, afirmaram os assessores do príncipe Harry.

Em seguida, a equipe explicou que o fato da viagem só ter sido divulgada ocorreu quando Harry já estava a caminho do Canadá. “Nós sempre seguimos a orientação dos nossos conselheiros de segurança privada e da equipe de segurança do evento sobre quando podemos anunciar viagens como essa”, declarou.

VEJA MAIS: Em crise, príncipes Harry e William enfrentam relação no ‘fundo do poço’

O post Príncipe Harry esclarece polêmica sobre suposta disputa de atenção com o irmão, William foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Príncipe William elogia iniciativa do Brasil para florestas tropicais
MEIO AMBIENTE

Príncipe William elogia iniciativa do Brasil para florestas tropicais
Príncipe William joga vôlei de praia com Carol Solberg em Copacabana
COP30

Príncipe William joga vôlei de praia com Carol Solberg em Copacabana

Compartilhe

Tags