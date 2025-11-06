Eliezer reage a críticas após revelar que não celebra o Halloween com a família: “Loucura”
Eliezer usou as redes sociais nesta última quarta-feira (5), e comentou acerca da repercussão do vídeo em que explicou por que decidiu não comemorar o Halloween com Viih Tube e os filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1.
Através do Instagram, o influenciador revelou que a escolha foi tomada há um ano, após o casal viver o que descreveu como uma sequência de “episódios estranhos” em casa, em outubro de 2023.
“Ontem eu fiz um post contando pela primeira vez o que aconteceu aqui em casa um ano atrás. Nunca tinha falado sobre isso publicamente antes, porque pra gente foi algo muito marcante”, afirmou Eliezer. O ex-BBB contou ainda que muitas pessoas acreditavam que a decisão de não celebrar a data estava ligada à conversão religiosa do casal, mas negou.
“Loucura”
“Lendo os comentários na internet, eu só penso: ‘Meu Deus, os surtos que as pessoas estão dando simplesmente porque não aceitam uma opinião diferente’. Tá quase patológico isso”, desabafou o marido de Viih Tube. “Que loucura”, concluiu ele.
