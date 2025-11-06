fechar
Avenida Brasil 2! Globo prepara continuação de novela que fez sucesso

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/11/2025 às 13:29
Mais de uma década após o sucesso que marcou a televisão brasileira, João Emanuel Carneiro aceitou o convite da Globo para escrever a continuação de Avenida Brasil. O autor já começou a desenvolver os primeiros esboços da nova história, prevista para estrear em 2027, com o desafio de reviver um dos maiores fenômenos da teledramaturgia do século 21.

Os atores Adriana Esteves e Murilo Benício estão confirmados no elenco, retomando os papéis de Carminha e Tufão, casal que se tornou ícone da cultura pop. A trama mostrará os personagens anos depois do desfecho que emocionou milhões de espectadores e promete manter o mesmo tom de intensidade e conflitos familiares.

Veja também: Globo se manifesta após denúncia de Taís Araújo contra Manuela Dias vir à tona

Segundo Carla Bittencourt, colunista do portal Leo Dias, Avenida Brasil 2 deve ocupar o horário nobre após Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco. A iniciativa faz parte da nova estratégia da emissora, que passou a investir em continuações de sucessos, inspirada pela boa recepção de No Rancho Fundo e Êta Mundo Melhor!.

A equipe do Projac trata o projeto como prioridade absoluta. A meta é clara: “repetir ou até superar o impacto cultural que Avenida Brasil provocou em 2012”, afirmam fontes ligadas à produção.

