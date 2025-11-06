Amigo de Lula, ex-deputado Paulo Frateschi morre esfaqueado pelo próprio filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-deputado estadual Paulo Frateschi, do PT, morreu nesta quinta-feira (6) após ser esfaqueado pelo próprio filho em sua residência na Lapa, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o político foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas chegou ao local em parada cardiorrespiratória. “A morte foi confirmada pouco depois”, informou a assessoria do partido.

Os agentes foram chamados após relatos de uma briga familiar. Em surto, o filho de Frateschi o atingiu com golpes de faca na cabeça e no braço. A esposa tentou conter a agressão e sofreu ferimentos leves. O autor do crime foi detido e levado ao 91º Distrito Policial, onde o caso está sendo investigado.

Trajetória e legado político

Figura histórica do PT, Frateschi foi amigo de Luiz Inácio Lula da Silva e ocupou cargos de destaque na legenda. “Era um articulador leal e dedicado às causas populares”, disseram colegas. O corpo será velado em cerimônia reservada à família.

A semelhança de sobrenome gerou confusão nas redes sociais, mas o ator Celso Frateschi esclareceu que “não há qualquer parentesco entre eles”.

