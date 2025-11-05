Marcos Pasquim lamenta morte da mãe com mensagem comovente nas redes sociais: “Teu amor fica comigo pra sempre”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcos Pasquim, de 56 anos, emocionou seguidores ao anunciar a morte da mãe, Sueli Ferreira, nesta quarta-feira (5). Em uma publicação no Instagram, o ator compartilhou uma foto da família e prestou uma homenagem tocante à matriarca, que tinha 76 anos.

“Hoje me despeço da minha mãe. Levo comigo tudo o que aprendi com ela: o amor, a força e o cuidado que deixaram marcas em quem teve a sorte de tê-la por perto. Obrigado por tudo, mãe. Vai em paz… Teu amor fica comigo pra sempre”, escreveu Pasquim.

Nos comentários, fãs e amigos enviaram mensagens de carinho e apoio. Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, desejou força ao ator e à família, enquanto outros seguidores deixaram palavras de conforto e solidariedade.

Dona Sueli ganhou destaque ao participar do programa Te Devo Essa Brasil, no SBT, em 2022, quando foi surpreendida com a reforma de seu apartamento em São Paulo. Nascido na Freguesia do Ó, Pasquim mora no Rio de Janeiro há mais de duas décadas e chegou a levar a mãe para morar com ele durante o período das obras.

Atualmente no ar em Dona de Mim, o ator celebrou, nos últimos meses, seu retorno à TV após sete anos longe das novelas, agora, com uma dor pessoal que divide com o mesmo carinho e verdade que sempre marcaram sua trajetória.

Marcos Pasquim lamenta morte da mãe (Foto: Reprodução/Instagram)

