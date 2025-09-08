Marcos Pasquim detalha traição durante namoro com Suzana Pires: “Fiz merda”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcos Pasquim relembrou polêmicas que se envolveu e confessou ter traído Suzana Pires. O então casal de atores engataram um relacionamento em 2010, mas o ator foi flagrado aos beijos com outra em pleno Carnaval.

O caso, inclusive, voltou a repercutir há alguns anos, quando a própria atriz contou sua versão no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. Em entrevista ao jornal Extra, o ex-galã das novelas confirmou a informação, e admitiu o erro.

“Suzana me ligou antes [da gravação] para pedir autorização, e eu disse que não tinha problema. Era para ser uma história engraçada, aconteceu em 2010, mas voltou de um jeito… É que fui visto beijando uma menina no Carnaval”, disse Marcos Paquim, que lamentou o fato envolvendo Suzana Pires.

“Fiz merda”

“Errei, não era um namoro aberto. Suzana estava na minha casa. No dia seguinte, quando acordei para tomar café, minha funcionária me avisou que eu estava na capa de um jornal. Entrei no quarto e eu mesmo contei para Suzana que fiz merda”, concluiu ela.

