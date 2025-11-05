Filha de Maria Gladys quebra o silêncio sobre situação da atriz e nega desaparecimento
Clique aqui e escute a matéria
Maria Thereza Mello, filha caçula de Maria Gladys, quebrou o silêncio sobre a atual situação da mãe, de 85 anos, que foi recentemente fotografada almoçando em um bar de uma rua do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após passar um tempo sumida.
Em entrevista ao jornal Extra, a herdeira da artista explicou que ela estava acompanhada da filha mais velha, Rachel Mello, e que estava lúcida, almoçando e tomando cerveja, perto do hotel onde está hospedada.
“Minha mãe mora em Minas Gerais. Em abril, quando teve aquela polêmica [que ela desapareceu], da vaquinha, eu fui para lá. Ela estava procurando uma casa para alugar. Achamos uma casa, ela mora lá, mas ela está sempre vindo ao Rio, fica uma semana, às vezes duas, e vai embora”, explicou a filha de Maria Gladys, que assegurou a lucidez da atriz.
“Minha mãe está lúcida, completamente lúcida. Ela não está desorientada, nem desaparecida. Ela está fazendo o que ela gosta. Minha mãe não anda toda maquiada. Minha mãe é hippie“, disse ela.
VEJA MAIS: Maria Gladys recorda romance com Roberto Carlos: ‘Adorava beijá-lo na boca’
O post Filha de Maria Gladys quebra o silêncio sobre situação da atriz e nega desaparecimento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.