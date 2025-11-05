Ex-namorado de Agatha Moreira faz acusações contra a atriz: “Me deu depressão”
Pablo Morais viralizou nas redes sociais nesta última terça-feira (4), e causou polêmica após gravar uma transmissão ao vivo, em que fez graves acusações contra a atriz Agatha Moreira.
Na ocasião, o registro, divulgado pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, mostra o ator rasgando críticas contra a artista. Ele afirmou que havia sido retirado do elenco da novela Mania de Você (2024), exibida pela Globo, por um pedido pessoal feito por ela.
“Eu estou falando da Agatha Moreira que mentiu dentro da Globo e a Globo me tirou da novela Mania de Você”, iniciou Pablo Morais. O ator ainda disse que foi substituído pelo ator Nicolas Prattes, que interpretou Rudá, um dos protagonistas da trama fracassada.
“Me deu depressão”
“Colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um prejuízo, me deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí para isso”, declarou o ator, que vive nos Estados Unidos atualmente. Curiosamente, Pablo e Agatha viveram um relacionamento de três anos no passado.
