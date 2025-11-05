Ex-namorado de Agatha Moreira faz acusações contra a atriz: “Me deu depressão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pablo Morais viralizou nas redes sociais nesta última terça-feira (4), e causou polêmica após gravar uma transmissão ao vivo, em que fez graves acusações contra a atriz Agatha Moreira.

Na ocasião, o registro, divulgado pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, mostra o ator rasgando críticas contra a artista. Ele afirmou que havia sido retirado do elenco da novela Mania de Você (2024), exibida pela Globo, por um pedido pessoal feito por ela.

“Eu estou falando da Agatha Moreira que mentiu dentro da Globo e a Globo me tirou da novela Mania de Você”, iniciou Pablo Morais. O ator ainda disse que foi substituído pelo ator Nicolas Prattes, que interpretou Rudá, um dos protagonistas da trama fracassada.

“Me deu depressão”

“Colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um prejuízo, me deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí para isso”, declarou o ator, que vive nos Estados Unidos atualmente. Curiosamente, Pablo e Agatha viveram um relacionamento de três anos no passado.

VEJA MAIS: Pablo Morais surge de sunga em ensaio e pelos pubianos ficam à mostra

O post Ex-namorado de Agatha Moreira faz acusações contra a atriz: “Me deu depressão” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.