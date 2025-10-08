fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Esquentou o clima! Fotos de Agatha Moreira de biquíni e Rodrigo Simas de sunga agitam as redes sociais

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/10/2025 às 18:41
Esquentou o clima! Fotos de Agatha Moreira de biquíni e Rodrigo Simas de sunga agitam as redes sociais
Esquentou o clima! Fotos de Agatha Moreira de biquíni e Rodrigo Simas de sunga agitam as redes sociais - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Simas e Agatha Moreira deixaram o feed dos fãs mais ensolarado ao compartilhar registros da viagem que estão fazendo pela Itália. O casal trocou as manhãs de vôlei na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por dias de descanso e diversão nas águas cristalinas da Sardenha, um dos destinos mais paradisíacos do Mar Mediterrâneo.

Nas fotos, os dois aparecem em clima de total sintonia: ela, deslumbrante de biquíni, e ele, exibindo boa forma de sunga durante os passeios de barco e as aventuras de caiaque com amigos.

A publicação rapidamente viralizou, rendendo uma enxurrada de elogios. “Casal mais lindo do Brasil”, escreveu uma seguidora. “Perfeitos demais!”, comentou outra. “Vocês não erram nunca”, destacou um fã.

Juntos desde 2018, Agatha e Rodrigo se conheceram nos bastidores de Malhação, em 2012, e desde então encantam o público com a sintonia dentro e fora das telas. Na Itália, o casal prova mais uma vez que amor, parceria e estilo podem sim andar de mãos dadas e com muito charme à beira-mar.

Veja as fotos de Agatha Moreira de biquíni e Rodrigo Simas de sunga:

Rodrigo Simas e Agatha Moreira (Foto: Reprodução/Instagram)
Rodrigo Simas e Agatha Moreira (Foto: Reprodução/Instagram)
Rodrigo Simas e Agatha Moreira (Foto: Reprodução/Instagram)
Rodrigo Simas e Agatha Moreira (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Esquentou o clima! Fotos de Agatha Moreira de biquíni e Rodrigo Simas de sunga agitam as redes sociais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Queridinha de Walcyr Carrasco, Agatha Moreira é cotada para próxima novela do autor
Agatha Moreira

Queridinha de Walcyr Carrasco, Agatha Moreira é cotada para próxima novela do autor
Queridinha de Walcyr Carrasco, Agatha Moreira é cotada para próxima novela do autor
Agatha Moreira

Queridinha de Walcyr Carrasco, Agatha Moreira é cotada para próxima novela do autor

Compartilhe

Tags