Queridinha de Walcyr Carrasco, Agatha Moreira é cotada para próxima novela do autor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Agatha Moreira, atriz, entrou na mira novamente de Walcyr Carrasco para a próxima novela do autor, Quem Ama, Cuida, que será exibida em 2026. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A atriz já fez inúmeros trabalhos com o autor, vide Verdades Secretas (2015), A Dona do Pedaço (2019), Verdades Secretas II (2021) e Terra e Paixão (2023). Agatha renovou seu contrato antes de protagonizar a problemática Mania de Você (2024), de João Emanuel Carneiro.

Outro nome que pode voltar a fazer uma novela de Walcyr Carrasco é Bianca Bin. A atriz voltou em uma participação especial em Êta Mundo Melhor!, trama do autor e de Mauro Wilson, e pode ser uma das protagonistas da nova obra do autor no horário nobre.

Quem Ama, Cuida vai substituir a novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, que retorna à Globo e ao horário nobre da emissora. Possivelmente, quem vai suceder Walcyr é o autor João Emanuel Carneiro.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br