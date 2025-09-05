Queridinha de Walcyr Carrasco, Agatha Moreira é cotada para próxima novela do autor
Agatha Moreira, atriz, entrou na mira novamente de Walcyr Carrasco para a próxima novela do autor, Quem Ama, Cuida, que será exibida em 2026. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
A atriz já fez inúmeros trabalhos com o autor, vide Verdades Secretas (2015), A Dona do Pedaço (2019), Verdades Secretas II (2021) e Terra e Paixão (2023). Agatha renovou seu contrato antes de protagonizar a problemática Mania de Você (2024), de João Emanuel Carneiro.
Outro nome que pode voltar a fazer uma novela de Walcyr Carrasco é Bianca Bin. A atriz voltou em uma participação especial em Êta Mundo Melhor!, trama do autor e de Mauro Wilson, e pode ser uma das protagonistas da nova obra do autor no horário nobre.
Quem Ama, Cuida vai substituir a novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, que retorna à Globo e ao horário nobre da emissora. Possivelmente, quem vai suceder Walcyr é o autor João Emanuel Carneiro.
