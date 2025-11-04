fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 7:06
Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata
Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, voltou a ser reprisada nesta segunda-feira (3), no Vale a Pena Ver de Novo. Será que o público estava com saudade da sucateira?

Segundo o Portal Alta Definição, com o apoio dos dados do Kantar Ibope Media, a trama protagonizada por Regina Duarte marcou 13,85 pontos na Grande São Paulo. No segundo lugar, ficou a Record com 5,54 pontos. A Band ficou em terceiro com 2,43 pontos e no quarto lugar veio o SBT com 2,34 pontos. No Rio de Janeiro, ficou comprovado que os cariocas estavam com bastante saudade da sucateira. A trama emplacou 19,31 pontos em sua média.

LEIA AGORA: Tony Ramos sobre Rainha da Sucata: ‘Eu sabia que a obra seria eletrizante’

Em recente entrevista ao jornal Extra, Tony Ramos, o Edu da trama, não escondeu a felicidade com o retorno da trama.

“Recordo como se fosse hoje, de começar a gravar na Avenida Paulista. Desde o princípio, eu sabia que a obra seria eletrizante. Também me lembro do encontro com colegas queridos. Foi marcante”, relembrou.

O post Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Rainha da Sucata: relembre curiosidades sobre a novela
Rainha da Sucata

Rainha da Sucata: relembre curiosidades sobre a novela
Tony Ramos sobre Rainha da Sucata: ‘Eu sabia que a obra seria eletrizante’
Rainha da Sucata

Tony Ramos sobre Rainha da Sucata: ‘Eu sabia que a obra seria eletrizante’

Compartilhe

Tags