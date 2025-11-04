Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, voltou a ser reprisada nesta segunda-feira (3), no Vale a Pena Ver de Novo. Será que o público estava com saudade da sucateira?

Segundo o Portal Alta Definição, com o apoio dos dados do Kantar Ibope Media, a trama protagonizada por Regina Duarte marcou 13,85 pontos na Grande São Paulo. No segundo lugar, ficou a Record com 5,54 pontos. A Band ficou em terceiro com 2,43 pontos e no quarto lugar veio o SBT com 2,34 pontos. No Rio de Janeiro, ficou comprovado que os cariocas estavam com bastante saudade da sucateira. A trama emplacou 19,31 pontos em sua média.

Em recente entrevista ao jornal Extra, Tony Ramos, o Edu da trama, não escondeu a felicidade com o retorno da trama.

“Recordo como se fosse hoje, de começar a gravar na Avenida Paulista. Desde o princípio, eu sabia que a obra seria eletrizante. Também me lembro do encontro com colegas queridos. Foi marcante”, relembrou.