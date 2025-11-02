fechar
Tony Ramos sobre Rainha da Sucata: ‘Eu sabia que a obra seria eletrizante’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/11/2025 às 10:17
Tony Ramos, o Abel de Dona de Mim, não esconde a felicidade com a reprise de Rainha da Sucata, que estreia no Vale a Pena Ver de Novo na próxima segunda-feira (3). O ator revelou que sabia que a trama de Silvio de Abreu iria emplacar.

“Recordo como se fosse hoje, de começar a gravar na Avenida Paulista. Desde o princípio, eu sabia que a obra seria eletrizante. Também me lembro do encontro com colegas queridos. Foi marcante”, disse em entrevista ao jornal Extra.

Na trama, Tony faz o mauricinho Edu, um dos responsáveis em humilhar Maria do Carmo (Regina Duarte), em uma festa de formatura. Porém, anos depois, acaba dependendo financeiramente dela e se apaixonando.

As relações do Edu com as duas eram pontos altos porque havia uma dubiedade dele com a madrasta, Laurinha (que nutria uma paixão pelo enteado). Ela era uma ambiciosa e, ao mesmo tempo, via a Maria do Carmo, uma mulher com muito dinheiro, ascendendo. Essas disputas e incômodos geravam belíssimas cenas”, disse ele, citando a vilã icônica de Gloria Menezes, Laurinha Figueiroa.

