Amaury Lorenzo lamenta morte de Lô Borges no Encontro: ‘Obra tão poderosa’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 7:06
Amaury Lorenzo, o Gilmar de Três Graças, nesta segunda-feira (3), participou do Encontro com Patrícia Poeta e lamentou a morte do cantor e compositor mineiro Lô Borges, devido a uma intoxicação por medicamentos.

A música, como arte, tem o poder de transformar as pessoas, né, e quando um deles parte daqui, fica a arte poderosa, né? Então, assim, conforto para a família e para essa obra tão poderosa dele”, lamentou o ator.

Vários outros artistas também se despediram de um dos fundadores do Clube da Esquina. “Siga em paz, Lô Borges. Sua música e legado permanecem vivos”, disse Ana Maria Braga. “É tão difícil falar porque Lô sempre foi um menino, e se manteve menino até que virou um anjo. E agora voa para outras janelas laterais”, comentou Fafá de Belém. “Amigo querido Lô Borges deixou a gente… menino prodígio da música, do Clube da Esquina, de músicas pra sempre e de uma alma gentil”, lamentou Serginho Groisman.

A equipe de Milton Nascimento, parceiro de tantas canções com Lô Borges, também lamentou a morte do artista. “Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos”, diz um dos trechos do texto.

