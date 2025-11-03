Gaby Amarantos reage a boatos de affair com Chris Martin, do Coldplay
Gaby Amarantos quebrou o silêncio em torno dos rumores de que estaria vivendo um affair com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.
O assunto tomou conta das redes sociais após o cantor britânico ser flagrado circulando por Belém do Pará, cidade natal da artista. Durante o tapete vermelho do festival Global Citizen Amazônia, evento que antecede a COP30, a artista respondeu ao rumor.
Em entrevista ao influenciador Matheus Viggo, Gaby Amarantos foi questionada: “Gaby, o Chris Martin foi visto duas vezes lá no Jurunas… Tu tem alguma coisa a ver com isso?”, disparou. Entre risadas, a cantora desviou da resposta direta e brincou: “Gente… É Jurunas! É o Jurunas, né?”, fazendo referência ao bairro onde nasceu e ainda mora.
Apesar da reação bem-humorada, Gaby Amarantos não confirmou nem negou o suposto romance, o que aumentou a curiosidade dos fãs sobre a visita do artista ao Pará. Em tempo, Chris Martin está solteiro desde o fim do relacionamento de quase oito anos com a atriz Dakota Johnson, anunciado em junho.
