Fã sai para comprar açaí de madrugada e dá de cara com Chris Martin no meio da rua em Belém

O que era pra ser só um rolê rápido em busca de açaí virou uma história digna de viral. A paraense Marcelly Silva saiu de casa por volta da 1h da manhã, no bairro Jurunas, em Belém, e acabou esbarrando com ninguém menos que Chris Martin, o vocalista do Coldplay, andando tranquilamente pelas ruas.

A cena inusitada foi parar nos Stories da jovem, que registrou o momento com muita empolgação: “Uma hora da manhã, a gente vindo comprar açaí, e olha quem a gente encontrou na rua! A gente não acredita até agora. Valeu por isso, Chris, meu amigo!”, brincou.

O encontro logo tomou conta das redes sociais, e os comentários foram tão divertidos quanto o episódio. “Artista de verdade é assim, rolê no Jurunas pela madrugada!”, elogiou um internauta. Outro se divertiu com o absurdo da situação: “Não sei o que é mais confuso, sair pra comprar açaí uma da manhã ou encontrar o Chris Martin no Jurunas”. Já um terceiro resumiu bem o espanto geral: “Nunca pensei que veria uma manchete dizendo que o Chris Martin estava andando de madrugada por Belém”.

Fã registra encontro com Chris Martin (Foto: Reprodução/Instagram/@msilva_8)

Veja mais aqui.

O astro britânico está na cidade para se apresentar no Global Citizen Festival, que acontece neste sábado (1º) no Mangueirão. O evento gratuito vai reunir grandes nomes da música, como Charlie Puth, Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos e Viviane Batidão. A apresentação terá ainda Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira como mestres de cerimônia, além de participações de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Quem não estiver em Belém poderá acompanhar tudo ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para todos os públicos neste sábado. Os melhores momentos também serão exibidos na Globo, logo após o Altas Horas. A transmissão começa às 18h50, com Dedé Teicher e Guilherme Guedes mostrando bastidores, entrevistas e os destaques do megashow em tempo real.

E se o festival promete reunir grandes emoções, Belém já começou o aquecimento, afinal, poucos podem dizer que saíram pra comprar açaí e voltaram com um encontro inesperado com o vocalista do Coldplay.

