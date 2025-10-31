fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Fã sai para comprar açaí de madrugada e dá de cara com Chris Martin no meio da rua em Belém

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 31/10/2025 às 16:12
Fã sai para comprar açaí de madrugada e dá de cara com Chris Martin no meio da rua em Belém
Fã sai para comprar açaí de madrugada e dá de cara com Chris Martin no meio da rua em Belém - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O que era pra ser só um rolê rápido em busca de açaí virou uma história digna de viral. A paraense Marcelly Silva saiu de casa por volta da 1h da manhã, no bairro Jurunas, em Belém, e acabou esbarrando com ninguém menos que Chris Martin, o vocalista do Coldplay, andando tranquilamente pelas ruas.

A cena inusitada foi parar nos Stories da jovem, que registrou o momento com muita empolgação: “Uma hora da manhã, a gente vindo comprar açaí, e olha quem a gente encontrou na rua! A gente não acredita até agora. Valeu por isso, Chris, meu amigo!”, brincou.

O encontro logo tomou conta das redes sociais, e os comentários foram tão divertidos quanto o episódio. “Artista de verdade é assim, rolê no Jurunas pela madrugada!”, elogiou um internauta. Outro se divertiu com o absurdo da situação: “Não sei o que é mais confuso, sair pra comprar açaí uma da manhã ou encontrar o Chris Martin no Jurunas”. Já um terceiro resumiu bem o espanto geral: “Nunca pensei que veria uma manchete dizendo que o Chris Martin estava andando de madrugada por Belém”.

Fã registra encontro com Chris Martin (Foto: Reprodução/Instagram/@msilva_8)

Veja mais aqui.

O astro britânico está na cidade para se apresentar no Global Citizen Festival, que acontece neste sábado (1º) no Mangueirão. O evento gratuito vai reunir grandes nomes da música, como Charlie Puth, Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos e Viviane Batidão. A apresentação terá ainda Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira como mestres de cerimônia, além de participações de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quem não estiver em Belém poderá acompanhar tudo ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para todos os públicos neste sábado. Os melhores momentos também serão exibidos na Globo, logo após o Altas Horas. A transmissão começa às 18h50, com Dedé Teicher e Guilherme Guedes mostrando bastidores, entrevistas e os destaques do megashow em tempo real.

E se o festival promete reunir grandes emoções, Belém já começou o aquecimento, afinal, poucos podem dizer que saíram pra comprar açaí e voltaram com um encontro inesperado com o vocalista do Coldplay.

O post Fã sai para comprar açaí de madrugada e dá de cara com Chris Martin no meio da rua em Belém foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Ingressos Coldplay 2022: veja todas as informações sobre os show da banda no Brasil
MÚSICA

Ingressos Coldplay 2022: veja todas as informações sobre os show da banda no Brasil
Coldplay não lançará músicas novas após 2025, revela Chris Martin; saiba porquê
CARREIRA MUSICAL

Coldplay não lançará músicas novas após 2025, revela Chris Martin; saiba porquê

Compartilhe

Tags