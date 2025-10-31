Charlie Sheen relembra sexo com homens na juventude: “Não foi completo”
Clique aqui e escute a matéria
Conhecido por sua personalidade intensa e por papéis marcantes, Charlie Sheen voltou a chamar atenção ao falar sobre um tema pouco comentado: suas experiências com outros homens. Em entrevista ao programa In Depth with Graham Bensinger, o ator de 60 anos refletiu sobre episódios vividos na juventude e destacou que não foram relações sexuais completas.
“As pessoas ouvem ‘sexo com homens’ e já imaginam sexo anal, mas não foi isso”, explicou, pedindo desculpas pela imagem mental que a confissão poderia causar. “Não quero parecer que estou dizendo: ‘Ok, eu fiz isso, mas essa e aquela parte não aconteceram’. Mas não aconteceu mesmo”
“Não foi completo”
Com sua típica ironia, Sheen tratou o assunto com leveza e até brincou com a própria trajetória. “Essa é a única parte em que eu penso: não foi completo, cara… Dizem que a gente experimenta na faculdade, sabe? Eu nunca fui para a faculdade, então talvez isso explique”, afirmou.
O ator contou que tudo aconteceu em um período conturbado, quando estava mergulhado no uso de drogas e crack, fase que ele hoje encara como um dos momentos mais sombrios de sua vida.
Apesar do passado difícil, Sheen considera libertador falar abertamente sobre o tema. Durante a divulgação de sua autobiografia, The Book of Sheen, ele comentou que a sinceridade o fez se sentir em paz. “É libertador pra caramba. É como se um trem não tivesse passado pela lateral do restaurante. Um piano não tivesse caído do céu. Ninguém entrou correndo na sala e atirou em mim”, expôs.
O ex-astro de Two and a Half Men também lembrou que, nesse período, contraiu HIV, algo que tentou esconder por muito tempo. Hoje, encara o diagnóstico com responsabilidade e garante nunca ter transmitido o vírus. “Eu sei, com certeza, que nunca transmiti o vírus”, concluiu.