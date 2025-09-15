Documentário da Netflix sobre Charlie Sheen traz confissões chocantes do ator de Two and a Half Men
No documentário 'aka Charlie Sheen' o astro relembra de episódios marcantes da sua infância, descrevendo situações nada convencionais
Aos 60 anos, Charlie Sheen decidiu abrir o jogo sobre os bastidores de sua vida pessoal e profissional.
O astro de Two and a Half Men é o foco do documentário “aka Charlie Sheen”, lançado no dia 10 de setembro na Netflix em duas partes, trazendo revelações inéditas e depoimentos de pessoas próximas ao ator.
Além de relatos da ex-esposa Denise Richards, a produção conta com participações de Sean Penn, Chris Tucker e Jon Cryer, que ajudam a reconstruir a trajetória do ator que viveu entre o estrelato e o colapso.
Infância conturbada e ambiente familiar polêmico
No documentário, Sheen lembra episódios marcantes da infância, descrevendo situações nada convencionais. Ele revela, por exemplo, que ainda criança presenciava momentos de intimidade entre os pais.
“Talvez tenha sido um mês, ou cinco, não sei. Eu tinha cinco anos, entrava na cozinha e lá estavam meus pais nus”, recorda.
Vícios, escândalos e histórias chocantes
Conhecido por uma vida de excessos, Charlie Sheen não poupou detalhes sobre os vícios em álcool e drogas.
Em um dos trechos mais impactantes, ele contou que, em 1995, chegou a pilotar um avião comercial completamente embriagado, após consumir seis doses de álcool.
“Eu disse ao piloto: ‘posso me sentar no seu lugar? Mas estou completamente bêbado’; e comecei a guiar o avião”, narra o ator.
O ator também relembra situações extremas durante gravações, como o uso de gelo de forma inusitada para se manter acordado, e uma hemorragia nasal que durou 18 horas em consequência do uso intenso de cocaína.
Vida sexual e experiências marcantes
Charlie Sheen também falou abertamente sobre sua vida sexual, revelando a primeira vez com “uma ruiva linda chamada Cand”, ainda na época de colégio, e admitindo experiências com homens.
“É incrivelmente libertador e está tudo bem”, afirmou.
HIV, chantagens e silêncio comprado
Um dos pontos mais delicados do documentário aborda o diagnóstico de HIV, que o ator manteve em segredo por anos.
Sheen revelou que chegou a pagar mais de 4 milhões de dólares em chantagens para evitar que sua condição fosse exposta.
“A culpa de contrair o vírus é somente minha, ninguém contraiu por mim. Ponto. Fim. Caso encerrado”.
Nova fase: sobriedade e reclusão
Apesar do passado turbulento, Sheen afirma que desde 2017 está sóbrio, longe do álcool, das drogas e também vivendo em celibato.
Essa virada de página, segundo ele, foi essencial para recuperar a saúde e uma rotina mais equilibrada.