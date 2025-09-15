Documentário da Netflix sobre Charlie Sheen traz confissões chocantes do ator de Two and a Half Men

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No documentário 'aka Charlie Sheen' o astro relembra de episódios marcantes da sua infância, descrevendo situações nada convencionais

Clique aqui e escute a matéria

Aos 60 anos, Charlie Sheen decidiu abrir o jogo sobre os bastidores de sua vida pessoal e profissional.

O astro de Two and a Half Men é o foco do documentário “aka Charlie Sheen”, lançado no dia 10 de setembro na Netflix em duas partes, trazendo revelações inéditas e depoimentos de pessoas próximas ao ator.

Além de relatos da ex-esposa Denise Richards, a produção conta com participações de Sean Penn, Chris Tucker e Jon Cryer, que ajudam a reconstruir a trajetória do ator que viveu entre o estrelato e o colapso.

Infância conturbada e ambiente familiar polêmico

No documentário, Sheen lembra episódios marcantes da infância, descrevendo situações nada convencionais. Ele revela, por exemplo, que ainda criança presenciava momentos de intimidade entre os pais.

“Talvez tenha sido um mês, ou cinco, não sei. Eu tinha cinco anos, entrava na cozinha e lá estavam meus pais nus”, recorda.

Vícios, escândalos e histórias chocantes

Conhecido por uma vida de excessos, Charlie Sheen não poupou detalhes sobre os vícios em álcool e drogas.

Em um dos trechos mais impactantes, ele contou que, em 1995, chegou a pilotar um avião comercial completamente embriagado, após consumir seis doses de álcool.

“Eu disse ao piloto: ‘posso me sentar no seu lugar? Mas estou completamente bêbado’; e comecei a guiar o avião”, narra o ator.

O ator também relembra situações extremas durante gravações, como o uso de gelo de forma inusitada para se manter acordado, e uma hemorragia nasal que durou 18 horas em consequência do uso intenso de cocaína.

Vida sexual e experiências marcantes

Charlie Sheen também falou abertamente sobre sua vida sexual, revelando a primeira vez com “uma ruiva linda chamada Cand”, ainda na época de colégio, e admitindo experiências com homens.

“É incrivelmente libertador e está tudo bem”, afirmou.

HIV, chantagens e silêncio comprado

Um dos pontos mais delicados do documentário aborda o diagnóstico de HIV, que o ator manteve em segredo por anos.

Sheen revelou que chegou a pagar mais de 4 milhões de dólares em chantagens para evitar que sua condição fosse exposta.

“A culpa de contrair o vírus é somente minha, ninguém contraiu por mim. Ponto. Fim. Caso encerrado”.

Nova fase: sobriedade e reclusão

Apesar do passado turbulento, Sheen afirma que desde 2017 está sóbrio, longe do álcool, das drogas e também vivendo em celibato.

Essa virada de página, segundo ele, foi essencial para recuperar a saúde e uma rotina mais equilibrada.