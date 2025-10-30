Fabiana Karla rebate críticas sobre filhos na carreira artística: “Dói serem chamados de nepobabies”
Fabiana Karla abriu o coração sobre a maternidade. A atriz, que é mãe de Beatriz Rossetti, de 28 anos, e Laurae Samuel Simões, de 26, reagiu ao fato deles serem vistos como nepobabies.
Em entrevista ao portal Gshow, a artista apontou que, ao perceber nos filhos o desejo de seguir na carreira artística, mesmo tendo formação acadêmica em outras áreas, não escondeu a apreensão.
“Dói serem chamados de nepobabies”
“Sei que eles podem ser chamados de nepobabies e dói porque repercute neles, invalida o talento de cada um. É bem chato. Por isso faço questão e acho importante que realizem testes, se desejarem um papel”, explicou Fabiana Karla.
“Na cabeça das pessoas, os acessos são mais fáceis, mas, no caso de Laura, por exemplo, acho que ela nunca se inscreveu em uma edição do ‘The Voice’ por ser minha filha. E era difícil saber disso. Tenho muito cuidado, porque acho que é importante até mesmo para a cabeça deles”, disse a atriz.
