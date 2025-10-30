Fabiana Karla rebate críticas sobre filhos na carreira artística: “Dói serem chamados de nepobabies”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Fabiana Karla abriu o coração sobre a maternidade. A atriz, que é mãe de Beatriz Rossetti, de 28 anos, e Laurae Samuel Simões, de 26, reagiu ao fato deles serem vistos como nepobabies.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista apontou que, ao perceber nos filhos o desejo de seguir na carreira artística, mesmo tendo formação acadêmica em outras áreas, não escondeu a apreensão.

“Dói serem chamados de nepobabies”

“Sei que eles podem ser chamados de nepobabies e dói porque repercute neles, invalida o talento de cada um. É bem chato. Por isso faço questão e acho importante que realizem testes, se desejarem um papel”, explicou Fabiana Karla.

“Na cabeça das pessoas, os acessos são mais fáceis, mas, no caso de Laura, por exemplo, acho que ela nunca se inscreveu em uma edição do ‘The Voice’ por ser minha filha. E era difícil saber disso. Tenho muito cuidado, porque acho que é importante até mesmo para a cabeça deles”, disse a atriz.

VEJA MAIS: Fabiana Karla faz confissão inusitada sobre relações íntimas: “Gozo quando quero”

O post Fabiana Karla rebate críticas sobre filhos na carreira artística: “Dói serem chamados de nepobabies” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.