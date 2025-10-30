Aos 51, Rosiane Pinheiro desabafa sobre climatério e perda da libido: “Insuportável”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rosiane Pinheiro usou as redes sociais e fez um desabafo sobre o climatério, período de transição na vida da mulher que marca o fim da fase reprodutiva.

Em vídeo publicado no Instagram, nesta última quarta-feira (29), a repórter e ex-dançarina do Gang do Samba detalhou: “Tenho 51 anos e estou passando pelo climatério. Recentemente, dei uma entrevista dizendo que estou há aproximadamente um ano sem relações sexuais, e as pessoas questionaram muito isso, não acreditaram e acharam um absurdo. Só que, quando você está no climatério, o desejo sexual simplesmente desaparece. A libido acaba”, disse.

“Insuportável”

Rosiane também fez um alerta sobre os sintomas do climatério e a importância de buscar acompanhamento médico. “Tem queda capilar, secura vaginal e tantas outras coisas. São suores noturnos, um nervosismo insuportável, fora os esquecimentos terríveis e a falta de libido. Gente, é sério: vocês precisam se cuidar, procurem um médico”, declarou.

A ex-participante de A Fazenda 14 encerrou o vídeo contando que procurou um nutrólogo e fez uma reposição hormonal. “Eu me redescobri como melhor. Acabou secura vaginal e os cabelos pararam de cair”, disse.

