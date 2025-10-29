Karine Teles confessa medo de envelhecer sendo atriz: “É uma loucura”
Karine Teles abriu o coração, nesta última terça-feira (28), sobre as suas expectativas pela velhice. A atriz, de 47 anos, apontou sua percepção acerca do assunto.
“Eu não tenho medo de envelhecer não, tenho até uma certa fantasia, sei lá um desejo de ficar no mundo e entender o que vai acontecendo comigo, com a minha cabeça e corpo conforme eu vou envelhecendo”, disse a atriz, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.
“Eu já super sou ligada nisso, já vou no geriatra, porque eu quero me cuidar no que depender de mim. No que eu puder fazer, quero viver bastante”, continuou Karine. “Acho que sou uma pessoa que tem um comportamento de mais velha desde pequena. Um espírito velho, já me falaram isso, acho que eu vou gostar de envelhecer”, explicou a artista.
“É uma loucura”
Quando questionada sobre sua preparação financeira para a velhice, Karine Teles destacou a instabilidade da profissão. “A nossa profissão no nosso país é uma loucura, a gente não tem segurança nem estabilidade financeira nenhuma. Quem é ator no Brasil que tem carteira assinada? Cinco, dez pessoas, ninguém”, lamentou.
