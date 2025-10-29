Condenado, Robinho revela rotina na prisão e rebate rumores sobre privilégios
Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, revelou, em vídeo divulgado nesta última terça-feira (28), como é sua rotina na cadeia.
O ex-jogador da Seleção Brasileira, que está preso no Centro Penitenciário Tremembé II, no interior de São Paulo, desde o ano passado, foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de reclusão pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa, em Milão.
No registro do Conselho Comunidade de Taubaté, Robinho negou qualquer tipo de privilégio. “A alimentação, o horário que durmo, é tudo igual aos outros reeducandos”, disse.
“Nunca comi nenhuma comida diferente, nunca tive nenhum tratamento diferente. Na hora do meu trabalho, faço tudo aqui que todos os outros reeducandos também são possíveis de fazer. Quando a gente quer jogar um futebol, é liberado quando não tem trabalho no dia de domingo. Nunca tive nenhum tipo de benefício”, garantiu Robinho. Além disto, o ex-jogador explicou que as visitas na unidade ocorrem aos finais de semana, quando recebe a esposa, Vivian Guglielmetti, e os filhos.
“Apesar da dificuldade que é estar numa penitenciária, graças a Deus sempre tive uma cabeça boa e estou fazendo tudo aquilo que todos reeducandos também podem fazer. Aqui o objetivo é reeducar, ressocializar aqueles que cometeram erro. Nunca tive nenhum tipo de liderança aqui, nenhum lugar. Aqui quem manda são os guardas, como falei para senhora, e nós, reeducandos, só obedecemos”, finalizou ele.
