Namorada de Arthur Aguiar revela como lidaria com uma possível traição: “Me sinto segura”

A empresária Jheny Santucci, atual namorada de Arthur Aguiar, compartilhou com seus seguidores como reagiria caso fosse traída pelo cantor. Em uma interação nas redes sociais, ela revelou que, se isso acontecesse, não ficaria com ele. “Me separaria e seguiria minha vida”, afirmou.

Jheny também comentou sobre a relação com Sophia, filha de Arthur Aguiar com a ex-esposa Maíra Cardi. Ela deixou claro que não gostaria que a menina a chamasse de mãe, pois acredita que cada um deve respeitar o papel que ocupa na vida da criança. “Ela tem mãe, e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, o Gabi chamando outra pessoa de mãe sendo que eu sou uma mãe presente para ele”, explicou.

Apesar disso, Jheny Santucci afirmou que tem uma boa relação com Sophia e que a considera como uma sobrinha. Ela acredita que é possível estabelecer um vínculo afetivo saudável sem invadir o espaço da mãe biológica.

A empresária também compartilhou que, no início do relacionamento com Arthur Aguiar, sentiu insegurança devido ao passado dele com outras mulheres famosas. No entanto, com o tempo, ela aprendeu a lidar com esses sentimentos e a confiar no parceiro.

