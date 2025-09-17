Jheny Santucci fala sobre insegurança no relacionamento com Arthur Aguiar: “Não foi tranquilo”
Jheny Santucci usou suas redes sociais e abriu o jogo sobre o atual momento do seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar.
Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital e empresária foi questionada, por seus seguidores, se sentiu ciúmes do companheiro em relação ao passado dele com outras mulheres. Sincera, ela admitiu que no começo da relação, se sentiu mais insegura.
“Não foi tranquilo”
“Acho que ninguém deveria se sentir inseguro com o passado do parceiro. Mas, respondendo a sua pergunta, no início não foi tão tranquilo saber que ele ficou com mulheres lindas e globais”, iniciou Jheny Santucci. “Mas nunca tive dúvidas que eu sou maneira também, entende? Então, está tudo certo. Quando a gente entende o nosso valor, já era”, explicou ela, que tem Gabriel, de 1 ano, fruto do atual relacionamento.
Arthur Aguiar, que foi casado com a influenciadora e empresária Maíra Cardi, com quem tem Sophia, de 6 anos, já namorou outras famosas como as atrizes Pérola Faria, Alice Wegmann, Lua Blanco e Giovanna Lancellotti.
