fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Globo encomenda nova novela em formato vertical antes de primeiro lançamento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/10/2025 às 8:13
Globo encomenda nova novela em formato vertical antes de primeiro lançamento
Globo encomenda nova novela em formato vertical antes de primeiro lançamento - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está empenhada com a construção de um novo formato de novelas, com o objetivo de fisgar a atenção do público em suas multiplataformas. Com a produção de tramas em estilo vertical, o canal já encomendou novos projetos.

Segundo informações do jornal O Globo, antes mesmo da estreia de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, trama que será exclusiva do Globoplay, serviço de streaming do canal, e é prevista para dezembro, o alto escalão já encomendou uma segunda produção.

O objetivo é lançar a nova produção em março do ano que vem, contando com a autoria de Ricardo Hofstetter, e direção de Marcelo Zambelli, em ambos os projetos.

Em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que terá 50 episódios, o cantor sertanejo Gustavo Mioto vai interpretar Diego, “um misterioso milionário que finge ser músico e pobre” para conquistar uma talentosa cantora e mãe solo.

VEJA MAIS: Reprises imperdíveis: 5 novelas famosas para assistir no Globoplay em setembro

O post Globo encomenda nova novela em formato vertical antes de primeiro lançamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/10)? Confira a programação completa
Futebol na TV

Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/10)? Confira a programação completa
Flávio Ricco: Carga Pesada feminina deu um passo atrás - Projeto com Fabiula Nascimento e Thalita Carauta parece esquecido na Globo
Televisão

Flávio Ricco: Carga Pesada feminina deu um passo atrás - Projeto com Fabiula Nascimento e Thalita Carauta parece esquecido na Globo

Compartilhe

Tags