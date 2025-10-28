Globo encomenda nova novela em formato vertical antes de primeiro lançamento
A Globo está empenhada com a construção de um novo formato de novelas, com o objetivo de fisgar a atenção do público em suas multiplataformas. Com a produção de tramas em estilo vertical, o canal já encomendou novos projetos.
Segundo informações do jornal O Globo, antes mesmo da estreia de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, trama que será exclusiva do Globoplay, serviço de streaming do canal, e é prevista para dezembro, o alto escalão já encomendou uma segunda produção.
O objetivo é lançar a nova produção em março do ano que vem, contando com a autoria de Ricardo Hofstetter, e direção de Marcelo Zambelli, em ambos os projetos.
Em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que terá 50 episódios, o cantor sertanejo Gustavo Mioto vai interpretar Diego, “um misterioso milionário que finge ser músico e pobre” para conquistar uma talentosa cantora e mãe solo.
