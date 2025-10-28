Após Vale Tudo, Alexandre Nero recusa participação em Três Graças e decide fazer uma pausa na carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Após encerrar sua participação em Vale Tudo, Alexandre Nero, de 55 anos, decidiu dar um tempo na carreira. O ator revelou durante o programa Sem Censura, nesta terça-feira (28), que está exausto depois de emendar quatro produções seguidas: Travessia, Guerreiros do Sol, No Rancho Fundo e Vale Tudo.

Segundo Nero, a rotina intensa cobrou seu preço. “Na reta final de Vale Tudo, eu não estava conseguindo decorar as falas. Falei: ‘vou dar pane’. Preciso parar”, contou. O artista disse ainda que recebeu convites logo após o fim da novela, mas precisou recusar. “É muito difícil dizer não, mas eu ia enlouquecer”, desabafou.

Entre os convites estava um papel em Três Graças, nova trama de Aguinaldo Silva. O autor planejava trazer de volta o icônico comendador José Alfredo, de Império, em uma participação especial. Com a recusa de Nero, Silva optou por reescrever a ideia e criou um novo personagem: um homem poderoso e enigmático, com características inspiradas no famoso “homem de preto”.

O papel ficará com Rodrigo Lombardi, que retorna às novelas após o sucesso de Mania de Você. A presença do ator deve manter viva a atmosfera de homenagem aos grandes clássicos da teledramaturgia, agora em uma nova leitura.

Nos bastidores, comenta-se que houve uma tentativa de ajustar as agendas, mas Nero manteve a decisão de se afastar. “Não tenho projetos futuros, precisei realmente parar de pensar”, afirmou o ator, deixando claro que quer aproveitar as férias longe dos estúdios e das câmeras antes de escolher seus próximos passos.

O post Após Vale Tudo, Alexandre Nero recusa participação em Três Graças e decide fazer uma pausa na carreira foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.