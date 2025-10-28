Após Vale Tudo, Alexandre Nero recusa participação em Três Graças e decide fazer uma pausa na carreira

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/10/2025 às 18:56
Após encerrar sua participação em Vale Tudo, Alexandre Nero, de 55 anos, decidiu dar um tempo na carreira. O ator revelou durante o programa Sem Censura, nesta terça-feira (28), que está exausto depois de emendar quatro produções seguidas: Travessia, Guerreiros do Sol, No Rancho Fundo e Vale Tudo.

Segundo Nero, a rotina intensa cobrou seu preço. “Na reta final de Vale Tudo, eu não estava conseguindo decorar as falas. Falei: ‘vou dar pane’. Preciso parar”, contou. O artista disse ainda que recebeu convites logo após o fim da novela, mas precisou recusar. “É muito difícil dizer não, mas eu ia enlouquecer”, desabafou.

Entre os convites estava um papel em Três Graças, nova trama de Aguinaldo Silva. O autor planejava trazer de volta o icônico comendador José Alfredo, de Império, em uma participação especial. Com a recusa de Nero, Silva optou por reescrever a ideia e criou um novo personagem: um homem poderoso e enigmático, com características inspiradas no famoso “homem de preto”.

O papel ficará com Rodrigo Lombardi, que retorna às novelas após o sucesso de Mania de Você. A presença do ator deve manter viva a atmosfera de homenagem aos grandes clássicos da teledramaturgia, agora em uma nova leitura.

Nos bastidores, comenta-se que houve uma tentativa de ajustar as agendas, mas Nero manteve a decisão de se afastar. “Não tenho projetos futuros, precisei realmente parar de pensar”, afirmou o ator, deixando claro que quer aproveitar as férias longe dos estúdios e das câmeras antes de escolher seus próximos passos.

