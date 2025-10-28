fechar
Apaixonado, Luan Santana fala sobre planos de ter mais filhos com Jade Magalhães

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/10/2025 às 8:14
Luan Santana abriu o coração sobre as mudanças ocasionadas em sua vida pessoal desde a chegada da paternidade. O cantor, que é pai de Serena, de 1 ano, confessou as expectativas para aumentar a família.

Durante coletiva de imprensa, nos bastidores da gravação do seu novo DVD, o sertanejo confessou se tem vontade de ter mais filhos com a namorada, Jade Magalhães, mãe de sua primogênita.

“Eu tô apaixonado demais. Eu quero ter pelo menos mais um sim. Fechar o ‘dois filhos e um cachorro'”, brincou Luan Santana, fazendo referência ao seu hit, ‘Cê Topa?’. O cantor ainda refletiu sobre como sua percepção de vida mudou após o nascimento da filha.

“Eu sou um cara que vê um significado diferente nas coisas hoje. E eu via muito as pessoas falando isso depois de ter um filho e eu não achava que era tanto assim. E realmente que você chega e fala ‘ah, agora sim eu entendi’. Não que tudo isso que eu vivi até agora não valeu, mas agora sim eu entendi por que eu estou vivendo tudo isso e o que vai me dar gás pra viver daqui pra frente”, disse ele.

VEJA MAIS: Descubra quem são os cantores sertanejos mais ricos do Brasil

