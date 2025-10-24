Li Martins revela detalhes do momento em que soube da morte de JP Mantovani

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Li Martins abriu o coração ao relembrar a morte do marido, JP Mantovani. O empresário faleceu após ter sofrido um acidente de moto em São Paulo, aos 46 anos, no último mês de setembro.

Em entrevista no podcast PodDelas, a ex-integrante do Rouge contou que soube da perda do marido assim que foi acordada pelos policiais, que pediram os documentos dele e da moto.

“Eu estava dormindo, na verdade, mas na hora que ele [policial] perguntou se ali era a casa dele e me pediu um documento da moto e um documento dele, eu já imaginei que… Estava eu e minha sogra. A gente estava esperando ele chegar, como de costume. A gente já tinha se programado para ir domingo neste evento, nesta feijoada juntos. Como a gente sempre fazia, ele ia de moto e eu ia de carro, e acabou acontecendo uma fatalidade”, disse Li Martins.

Segundo ela, foi preciso contar com a ajuda de um terapeuta para dar a notícia da morte de JP Mantovani para a filha deles, Antonella, de 8 anos. “Eu tinha muito receio. Pensava como eu ia contar. Eu estava com acompanhamento profissional há um mês, por culpa da minha carreira”, contou.

“Ela estava na casa de uma amiguinha. Eu a levei até o consultório e ele me ajudou a conduzir de uma forma muito leve. Ela fez um tsuru [dobradura de papel em formato de pássaro] e escreveu: ‘amor, de Antonella e colocou uma data’. Na hora, a luz apagou. Foi um sinal: é assim que tem que ser”, afirmou Li Martins.

VEJA MAIS: Li Martins faz revelações inéditas sobre o Rouge: “Não podia fazer nada”

O post Li Martins revela detalhes do momento em que soube da morte de JP Mantovani foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.