Li Martins revela detalhes do momento em que soube da morte de JP Mantovani
Li Martins abriu o coração ao relembrar a morte do marido, JP Mantovani. O empresário faleceu após ter sofrido um acidente de moto em São Paulo, aos 46 anos, no último mês de setembro.
Em entrevista no podcast PodDelas, a ex-integrante do Rouge contou que soube da perda do marido assim que foi acordada pelos policiais, que pediram os documentos dele e da moto.
“Eu estava dormindo, na verdade, mas na hora que ele [policial] perguntou se ali era a casa dele e me pediu um documento da moto e um documento dele, eu já imaginei que… Estava eu e minha sogra. A gente estava esperando ele chegar, como de costume. A gente já tinha se programado para ir domingo neste evento, nesta feijoada juntos. Como a gente sempre fazia, ele ia de moto e eu ia de carro, e acabou acontecendo uma fatalidade”, disse Li Martins.
Segundo ela, foi preciso contar com a ajuda de um terapeuta para dar a notícia da morte de JP Mantovani para a filha deles, Antonella, de 8 anos. “Eu tinha muito receio. Pensava como eu ia contar. Eu estava com acompanhamento profissional há um mês, por culpa da minha carreira”, contou.
“Ela estava na casa de uma amiguinha. Eu a levei até o consultório e ele me ajudou a conduzir de uma forma muito leve. Ela fez um tsuru [dobradura de papel em formato de pássaro] e escreveu: ‘amor, de Antonella e colocou uma data’. Na hora, a luz apagou. Foi um sinal: é assim que tem que ser”, afirmou Li Martins.
