Danielle Winits fala sobre maternidade solo e apoio do marido, André Gonçalves

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 8:45
Danielle Winits abriu o jogo e foi sincera ao refletir o impacto causado pelas suas falas recentes acerca da maternidade. A atriz, que é mãe de Noah, de 17 anos, e de Guy, de 14, apontou o desejo de proporcionar visibilidade a outras mulheres através deste assunto.

“Divido a minha vida entre antes e depois de ser mãe solo. Existe uma ‘rachadura’. Mesmo com rede de apoio, já duvidei da minha sanidade. Mas falar sobre isso transforma. Há ‘órfãos’ muitas vezes até com o pai dentro de casa, e o abandono afetivo é uma das piores dores. Um adulto são, cria uma criança sã”, iniciou ela, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

“Falei da minha experiência porque sei que, apesar dos meus privilégios e rede de apoio, também é uma vivência que ecoa em muitas mulheres. Recebi muitos feedbacks. Mas acima disso tudo, é preciso reforçar que meu filho é uma criança feliz e amada”, declarou Winits. Apesar da atual união com o ator André Gonçalves, a atriz reafirma viver uma maternidade solo, apesar do apoio do amado.

“Ele revisitou lugares da própria história e ocupou esse lugar de forma natural, com maturidade. Se não fosse assim, a gente nem estaria junto”, disse ela. “É importante lembrar que a escolha de um filho é responsabilidade de duas pessoas. Sempre foi e sempre será”, refletiu.

