Danielle Winits acusa ex, Jonatas Faro, de ausência na vida do filho caçula: “Desleixo afetivo”

Danielle Winits abriu o coração sobre a criação dos filhos, Noah, de 17 anos, e Guy, de 14. A atriz, que atualmente casada com o ator André Gonçalves, engrossou críticas ao pai de um dos herdeiros, o ex Jonatas Faro.

“Desleixo afetivo”

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz acusou o ex-companheiro de ‘desleixo afetivo’, indicando que ele não é presente na vida do caçula. “Ser pai é algo diário, porque a criação é uma batalha diária. O que acontece é um desleixo afetivo, transferência de responsabilidade”, disse.

“Eu sou órfã de pai e acho que prefiro ter tido essa fatalidade na minha vida a esse outro lugar, de ter alguém e não ter a presença, não ter o acesso facilitado a essa pessoa que colocou você no mundo. Tenho um posicionamento muito consistente e coerente com toda a trajetória desde o nascimento. E para o meu filho não falta, pois tenho a benção de ter sido agraciada com um parceiro que me apoia muito”, declarou Danielle Winits.

A atriz também falou ainda sobre como consegue dar conta do desafio de ser mãe solo, e ressaltou a rede de apoio que possui de André Gonçalves. “Quando ele me conheceu, eu já tinha dois filhos. E acho que foi uma experiência muito engrandecedora para ele também, que pôde rever a própria história e entrar em um outro entendimento sobre isso. Acho louvável”, disse ela.

