fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Danielle Winits acusa ex, Jonatas Faro, de ausência na vida do filho caçula: “Desleixo afetivo”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 8:41
Danielle Winits acusa ex, Jonatas Faro, de ausência na vida do filho caçula: “Desleixo afetivo”
Danielle Winits acusa ex, Jonatas Faro, de ausência na vida do filho caçula: “Desleixo afetivo” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Danielle Winits abriu o coração sobre a criação dos filhos, Noah, de 17 anos, e Guy, de 14. A atriz, que atualmente casada com o ator André Gonçalves, engrossou críticas ao pai de um dos herdeiros, o ex Jonatas Faro.

“Desleixo afetivo”

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz acusou o ex-companheiro de ‘desleixo afetivo’, indicando que ele não é presente na vida do caçula. “Ser pai é algo diário, porque a criação é uma batalha diária. O que acontece é um desleixo afetivo, transferência de responsabilidade”, disse.

“Eu sou órfã de pai e acho que prefiro ter tido essa fatalidade na minha vida a esse outro lugar, de ter alguém e não ter a presença, não ter o acesso facilitado a essa pessoa que colocou você no mundo. Tenho um posicionamento muito consistente e coerente com toda a trajetória desde o nascimento. E para o meu filho não falta, pois tenho a benção de ter sido agraciada com um parceiro que me apoia muito”, declarou Danielle Winits.

A atriz também falou ainda sobre como consegue dar conta do desafio de ser mãe solo, e ressaltou a rede de apoio que possui de André Gonçalves. “Quando ele me conheceu, eu já tinha dois filhos. E acho que foi uma experiência muito engrandecedora para ele também, que pôde rever a própria história e entrar em um outro entendimento sobre isso. Acho louvável”, disse ela.

VEJA MAIS: De biquíni, Danielle Winits coloca bumbum para cima em foto e impressiona

O post Danielle Winits acusa ex, Jonatas Faro, de ausência na vida do filho caçula: “Desleixo afetivo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Irmão de André Gonçalves dá detalhes sobre quem sustenta o ator e mais. Confira
Justiça

Irmão de André Gonçalves dá detalhes sobre quem sustenta o ator e mais. Confira
Danielle Winits é atacada na web após público saber da dívida de André Golçalves
Celebridades

Danielle Winits é atacada na web após público saber da dívida de André Golçalves

Compartilhe

Tags