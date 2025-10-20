Gusttavo Lima pode ter especial de Natal cancelado pelo SBT em 2025
Gusttavo Lima, que no ano passado fechou um acordo com o SBT para a produção de um especial de Natal, que foi ao ar depois de um longo período de negociação, pode ser descontinuado.
Isso porque, segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do portal O Dia, o Natal do Embaixador possui chances de não ter produzido neste ano, em decorrência de outro projeto voltado para o verão.
A expectativa é de que Gusttavo Lima seja uma atração surpresa do Verão Maior Paraná, que acontecerá entre 9 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026. Como parte deste anúncio esperado, o projeto desenvolvido seria transmitido pelo SBT.
O nome do Embaixador, no entanto, não aparece na lista oficial do evento, que será divulgado nesta próxima terça-feira (21), mas sua participação no festival já é quase dada como certa.
