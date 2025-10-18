fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Taís Araujo revela planos de passar Ano Novo com Nachtergaele: ‘Não largo!’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/10/2025 às 14:24
Taís Araujo revela planos de passar Ano Novo com Nachtergaele: ‘Não largo!’
Taís Araujo revela planos de passar Ano Novo com Nachtergaele: ‘Não largo!’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Na reta final de Vale Tudo, Matheus Nachtergaele foi surpreendido com uma homenagem especial de Taís Araújo durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta. Os dois, que interpretam Poliana e Raquel no remake, já haviam trabalhado juntos em Da Cor do Pecado (2004) e repetem agora a parceria em cena.

Em vídeo exibido no matinal, Taís se declarou ao colega. “Meu amor, falar de você é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Você é meu grande companheiro de cena, meu grande parceiro. Viver essa novela com você foi encantador”, disse a atriz, emocionando o ator e o público presente.

Veja também: Globo ignora Taís Araujo e evita encontro ao vivo com Manuela Dias

Ainda na mensagem, Taís Araújo relembrou o quanto amadureceu ao contracenar novamente com Matheus: “Acho que aprendi muito mais com você nessa novela do que quando a gente fez Da Cor do Pecado. […] Você é incansável e isso é muito inspirador”.

Encerrando o recado, Taís revelou planos de passar o fim de ano ao lado do amigo. “Sabe o que desejo a você? Férias, praia, pé na areia, diversão, muita dança. E, como a gente se ama, te encontro no Ano Novo. A gente não se larga!”, completou, reforçando o carinho e a amizade que ultrapassam os bastidores da televisão.

O post Taís Araujo revela planos de passar Ano Novo com Nachtergaele: ‘Não largo!’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Jornalista da Globo volta a se revoltar com sumiço de Taís Araújo em Vale Tudo: ‘Nota zero’
Manuela Dias

Jornalista da Globo volta a se revoltar com sumiço de Taís Araújo em Vale Tudo: ‘Nota zero’
Taís Araújo dá um tempo em novelas após ser esquecida em Vale Tudo
agnews

Taís Araújo dá um tempo em novelas após ser esquecida em Vale Tudo

Compartilhe

Tags