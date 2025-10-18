Taís Araujo revela planos de passar Ano Novo com Nachtergaele: ‘Não largo!’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na reta final de Vale Tudo, Matheus Nachtergaele foi surpreendido com uma homenagem especial de Taís Araújo durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta. Os dois, que interpretam Poliana e Raquel no remake, já haviam trabalhado juntos em Da Cor do Pecado (2004) e repetem agora a parceria em cena.

Em vídeo exibido no matinal, Taís se declarou ao colega. “Meu amor, falar de você é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Você é meu grande companheiro de cena, meu grande parceiro. Viver essa novela com você foi encantador”, disse a atriz, emocionando o ator e o público presente.

Ainda na mensagem, Taís Araújo relembrou o quanto amadureceu ao contracenar novamente com Matheus: “Acho que aprendi muito mais com você nessa novela do que quando a gente fez Da Cor do Pecado. […] Você é incansável e isso é muito inspirador”.

Encerrando o recado, Taís revelou planos de passar o fim de ano ao lado do amigo. “Sabe o que desejo a você? Férias, praia, pé na areia, diversão, muita dança. E, como a gente se ama, te encontro no Ano Novo. A gente não se larga!”, completou, reforçando o carinho e a amizade que ultrapassam os bastidores da televisão.

