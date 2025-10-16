fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Após polêmica em teatro, Mateus Solano aparece de sunga durante banho de rio

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/10/2025 às 18:09
Após polêmica em teatro, Mateus Solano aparece de sunga durante banho de rio
Após polêmica em teatro, Mateus Solano aparece de sunga durante banho de rio - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mateus Solano, de 44 anos, aproveitou um momento de descanso em meio à natureza e publicou um vídeo se refrescando nas águas da Cascata do Rio Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Nos registros, o ator aparece de sunga, aproveitando o cenário tranquilo em meio à natureza.

Mateus Solano (Foto: Reprodução/Instagram)

O ator está no estado por conta da peça O Figurante, seu primeiro monólogo. Nesta semana, inclusive, Mateus virou assunto nas redes sociais após viralizar um vídeo em que aparece dando um tapa no celular de uma pessoa da plateia que o filmava durante a apresentação da peça em Santa Rosa, no último dia 14. Ele não interrompeu o espetáculo e seguiu com a encenação normalmente.

A assessoria de Mateus explicou que ele está disponível para reparar qualquer dano ao aparelho. A nota ressalta que a peça, já apresentada quase 200 vezes para cerca de 100 mil espectadores, alerta a plateia diversas vezes para desligar os celulares antes do início de cada sessão. Durante o momento registrado no vídeo, a retirada do celular foi feita por Ivana, personagem interpretada pelo próprio ator, que interage com o público ao longo do espetáculo.

O Figurante acompanha Augusto, um figurante de produções audiovisuais que passa a questionar sua própria existência, em uma comédia dramática que também reflete sobre a indivisibilidade social. A peça segue em turnê pelo Brasil, com direção de Miguel Thiré e colaboração na dramaturgia de Isabel Teixeira.

O post Após polêmica em teatro, Mateus Solano aparece de sunga durante banho de rio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Equipe de Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica envolvendo tapa em celular de fã
Mateus Solano

Equipe de Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica envolvendo tapa em celular de fã
Mateus Solano dá tapa em celular ao ser filmado em peça; vídeo
Mateus Solano

Mateus Solano dá tapa em celular ao ser filmado em peça; vídeo

Compartilhe

Tags