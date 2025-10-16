Após polêmica em teatro, Mateus Solano aparece de sunga durante banho de rio
Mateus Solano, de 44 anos, aproveitou um momento de descanso em meio à natureza e publicou um vídeo se refrescando nas águas da Cascata do Rio Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Nos registros, o ator aparece de sunga, aproveitando o cenário tranquilo em meio à natureza.
O ator está no estado por conta da peça O Figurante, seu primeiro monólogo. Nesta semana, inclusive, Mateus virou assunto nas redes sociais após viralizar um vídeo em que aparece dando um tapa no celular de uma pessoa da plateia que o filmava durante a apresentação da peça em Santa Rosa, no último dia 14. Ele não interrompeu o espetáculo e seguiu com a encenação normalmente.
A assessoria de Mateus explicou que ele está disponível para reparar qualquer dano ao aparelho. A nota ressalta que a peça, já apresentada quase 200 vezes para cerca de 100 mil espectadores, alerta a plateia diversas vezes para desligar os celulares antes do início de cada sessão. Durante o momento registrado no vídeo, a retirada do celular foi feita por Ivana, personagem interpretada pelo próprio ator, que interage com o público ao longo do espetáculo.
O Figurante acompanha Augusto, um figurante de produções audiovisuais que passa a questionar sua própria existência, em uma comédia dramática que também reflete sobre a indivisibilidade social. A peça segue em turnê pelo Brasil, com direção de Miguel Thiré e colaboração na dramaturgia de Isabel Teixeira.