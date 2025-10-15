Monica Benini diz que terminou no passado com Junior Lima por conta da fama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A designer de joias Monica Benini abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira (15) e contou que chegou a terminar o namoro com Junior Lima no início da relação. Segundo ela, o peso da fama do cantor foi um dos motivos da separação temporária. “Totalmente (risos). Qualquer dia eu conto essa história, mas comecei a namorar com ele anônimo, porque foi em uma viagem que encontramos somente uma brasileira”, relatou.

Monica explicou que o relacionamento começou de forma leve, mas que, ao perceber a dimensão da fama do parceiro, ficou insegura. “Quando minha ficha caiu, hesitei. Terminamos o namoro (risos). Me dei uns dias para pensar e acabamos a viagem namorando de novo”, disse. A designer acrescentou que o caráter de Junior foi determinante para seguir com o romance. “Ele é um cara muito, muito, muito legal, e foi isso que salvou (risos)”, afirmou.

A empresária também comentou sobre as críticas que recebe por não expor os filhos, Otto e Lara, nas redes sociais. “Lido [pensando] assim: ‘Tadinhos, eles não sabem o que dizem’ (risos). […] Não tenho e nem nunca tive a menor dúvida em relação a isso”, explicou.

Ao encerrar a conversa com os seguidores, Monica Benini destacou que mantém a vida pessoal discreta de forma natural. “Acho que nossos limites são muito parecidos e as coisas simplesmente fluem”, completou, mostrando harmonia com o marido e o modo de vida reservado da família.

