fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Monica Benini diz que terminou no passado com Junior Lima por conta da fama

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/10/2025 às 12:51
Monica Benini diz que terminou no passado com Junior Lima por conta da fama
Monica Benini diz que terminou no passado com Junior Lima por conta da fama - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A designer de joias Monica Benini abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira (15) e contou que chegou a terminar o namoro com Junior Lima no início da relação. Segundo ela, o peso da fama do cantor foi um dos motivos da separação temporária. “Totalmente (risos). Qualquer dia eu conto essa história, mas comecei a namorar com ele anônimo, porque foi em uma viagem que encontramos somente uma brasileira”, relatou.

Monica explicou que o relacionamento começou de forma leve, mas que, ao perceber a dimensão da fama do parceiro, ficou insegura. “Quando minha ficha caiu, hesitei. Terminamos o namoro (risos). Me dei uns dias para pensar e acabamos a viagem namorando de novo”, disse. A designer acrescentou que o caráter de Junior foi determinante para seguir com o romance. “Ele é um cara muito, muito, muito legal, e foi isso que salvou (risos)”, afirmou.

Leia também: No palco do The Town, Junior Lima manda recado: “Anistia é o c@r@lho!”

A empresária também comentou sobre as críticas que recebe por não expor os filhos, Otto e Lara, nas redes sociais. “Lido [pensando] assim: ‘Tadinhos, eles não sabem o que dizem’ (risos). […] Não tenho e nem nunca tive a menor dúvida em relação a isso”, explicou.

Ao encerrar a conversa com os seguidores, Monica Benini destacou que mantém a vida pessoal discreta de forma natural. “Acho que nossos limites são muito parecidos e as coisas simplesmente fluem”, completou, mostrando harmonia com o marido e o modo de vida reservado da família.

O post Monica Benini diz que terminou no passado com Junior Lima por conta da fama foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Gay? Junior Lima relembra boatos sobre sua sexualidade e desabafa: “Insegurança”
Junior Lima

Gay? Junior Lima relembra boatos sobre sua sexualidade e desabafa: “Insegurança”
Gay? Junior Lima relembra boatos sobre sua sexualidade e desabafa: “Insegurança”
Junior Lima

Gay? Junior Lima relembra boatos sobre sua sexualidade e desabafa: “Insegurança”

Compartilhe

Tags