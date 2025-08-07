Gay? Junior Lima relembra boatos sobre sua sexualidade e desabafa: “Insegurança”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Junior Lima abriu o jogo ao revisitar alguns rumores que cercaram sua vida pessoal no início da carreira, durante participação no programa Saia Justa, do GNT, nesta última quarta-feira (6).

“Insegurança”

Na ocasião, o cantor lembrou que a desconfiança se ele era ou não gay gerou muita insegurança, entre o fim dos anos 90 e início dos 2000. “Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda”, iniciou.

“Por ser um homem, principalmente ali no final dos anos 90, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje”, refletiu Junior Lima. “Sempre fui um homem que viveu na arte, que viveu dançando, na música, compondo… É um ambiente extremamente feminino, porque estava o tempo todo com a minha mãe e irmã”, explicou ele, que formou dupla com a irmã, Sandy.

“Então, eu tive uma sensibilidade muito aflorada, era um homem simpático, preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Naquela época, principalmente”, afirmou Junior. Apesar disto, o cantor ressaltou não enxergar problema com a fama de gay, ainda que não seja.

“Sempre fui muito preocupado com o próximo. E isso era confundido, sabe? Um cara que se permitia dançar, como assim? E isso me atrapalha até hoje na minha profissão. Tem gente que tem preconceito comigo até hoje”, revelou ele. Atualmente, o cantor é casado com a modelo Monica Benini, e são pais de Otto, de 7 anos, e Lara, de 3.

