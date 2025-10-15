Esposa de Buzeira desabafa após prisão do influenciador por lavagem de dinheiro
Clique aqui e escute a matéria
Hillary Yamashiro, esposa de Buzeira, usou as redes sociais nesta última terça-feira (14), e se pronunciou sobre a prisão do influenciador digital, investigado por esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.
Através do perfil no Instagram, em que possui mais de 3 milhões de seguidores, a mulher do influenciador lamentou a prisão dele. “Você é o amor da minha vida, e eu estarei aqui pra tudo sempre”, iniciou ela.
“Deus vai te trazer de volta pra mim, porque ele conhece você, seu caráter, seu coração, sua integridade, nunca precisou tirar nada de ninguém, nem enganar ninguém pra chegar onde está, foi Deus que deu absolutamente tudo e ninguém vai tirar”, escreveu ela.
Em tempo, Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores, ganhou notoriedade nas redes sociais promovendo rifas e sorteios de carros, artigos de luxo e ações promocionais.
VEJA MAIS: Modelo fala sobre caso com David Luiz e diz ter sido injustiçada: “Quero que ele pague”
O post Esposa de Buzeira desabafa após prisão do influenciador por lavagem de dinheiro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.